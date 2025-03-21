Некоторые депутаты от победившей на выборах партии считают, что после урегулирования российско-украинского конфликта Берлину необходимо вернуться к импорту российских энергоносителей.

Издание Bild пишет о том, что политики Германии всерьёз начали обсуждать возможность восстановления поставок российского газа при помощи газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Эксперт по Восточной Европе Ян Берендс подчёркивает, что в немецкой политике по-прежнему есть те, кто оглядывается на подход экс-канцлера Ангелы Меркель к сотрудничеству с Москвой.

В материале издания приводят слова депутата Бундестага от партии ХДС (победила на парламентских выборах) Томаса Барейса, который в социальных сетях заявил, что после урегулирования российско-украинского конфликта Германия может возобновить поставки газа благодаря «Северным потокам». Аналогичного мнения придерживается сопредседатель отделения ХДС в Северной Рейн-Вестфалии Ян Хайниш. Мари-Агнес Штрак-Циммерман также утверждает, что некоторые представители ХДС обращаются к России, чтобы обсудить поставки газа.

Тем не менее, достаточное количество политиков по-прежнему выступают против возобновления поставок российских энергоносителей, опасаясь впасть в зависимость от России. Так, например, эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер обвинил своих коллег в попытке укрепить связи с Москвой вопреки геополитической обстановке.

В начале марта Bild сообщали о закулисных переговорах между Соединёнными Штатами Америки и Россией по поводу возможного возобновления работы газопроводов «Северный поток» под американским контролем. Позже издание узнало о планах Германии помешать соглашению, а представитель немецкого правительства опроверг намерения Берлина возобновлять поставки российского.