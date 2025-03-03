Отмечается, что США не будут отыгрывать в сделке прямую роль. Заинтересованными лицами являются американские инвесторы, готовые вложиться в возобновление работы газопровода.

Издание Bild, ссылаясь на собственные источники, пишет, что специальный посланник Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл совершил несколько неофициальных в Швейцарию, чтобы обсудить возможность возобновления работы газопровода «Северный поток-2» и, соответственно, поставок российского газа в Германию.

По данным издания, в Швейцарии уже несколько недель обсуждают соглашение, по которому Соединённые Штаты Америки смогут выступать посредниками в поставке российского газа Европе. Встречи происходят в Швейцарии, поскольку штаб-квартира компании, обслуживающей газопровод, расположена в городе Штайнхаузен.

Сделка между Россией и Соединёнными Штатами Америки по «Северному потоку-2» позволит Вашингтона контролировать поставки российского газа в Германии, а также зарабатывать на этом. После того, как российско-украинский конфликт будет урегулирован, Россия сможет наладить поставки своего газа через данный газопровод уже по всей Европе.

Отмечается, что Соединённые Штаты Америки не будут отыгрывать в сделке прямую роль. Заинтересованными лицами являются американские инвесторы, готовые вложиться в возобновление работы газопровода.

Сам Дональд Трамп во время своего первого президентского срока неоднократно призывал Европу перестать закупать российские энергоносители.