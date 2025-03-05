Такой сценарий предусматривает установление Вашингтоном контроля над поставками российского газа в Европу.

Не так давно издание Bild писало о том, что Соединённые Штаты Америки и Россия ведут переговоры в Швейцарии, которые позволят при помощи американских инвесторов восстановить работу газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Такой сценарий предусматривает установление Вашингтоном контроля над поставками российского газа в Европу, а также запуск по газопроводу «зелёного» водорода из Финляндии.

В этот раз издание Bild, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Германии обсуждают варианты, как помешать возобновлению работы «Северных потоков» на случай установления соответствующих договорённостей между Вашингтоном и Москвой. Отмечается, что первоначальная информация о возможном восстановлении работы газопроводов появилась ещё давно и является вполне реалистичным сценарием, о чём знают в Берлине.

Немецкий политик Родерих Кизеветтер, состоящий в правящей партии Христианско-Демократический Союз, считает, что любые попытки возобновить работу газопровода в Балтийском море недопустимы. Попытка продавать российский газ в Европу под американской маркой может стать ещё одним шагом по укреплению связей Соединённых Штатов Америки с Россией.

Ранее представители немецкого правительства говорили о том, что им ничего не известно по поводу возможного согласия между Россией и Соединёнными Штатами Америки о возобновлении работы газопроводов «Северный поток».