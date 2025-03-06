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Nacvark
Правительство Германии не планирует возобновлять работу газопровода «Северный поток-2»
Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил об отсутствии у немецких властей планов по возобновлению поставок российского газа через газопровод «Северный поток-2» в Балтийском море. Его слова приводит издание ТАСС.

Немецкий чиновник подчеркнул, что у Берлина нет зависимости от поставок российских энергоносителей. Помимо этого немецкое правительство не планирует возвращаться к поставкам газа из России, чтобы вновь зависеть от данного источника импорта. Штеффен Хебештрайт напомнил, что газопровод «Северный поток-2» так и не был сертифицирован.

Ранее издание Bild уже писало о том, что Соединённые Штаты Америки и Россия ведут закулисные переговоры в Швейцарии по поводу возобновления работы газопроводов «Северный поток». Позже издание сообщило о попытках немецкого правительства предотвратить восстановление газопроводов под руководством Вашингтона, поскольку поставки российских энергоносителей в Европу под американской маркой представляет угрозу дальнейшего сближения американских и российских властей.

#германия #северный поток #северный поток-2
Источник: tass.ru
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