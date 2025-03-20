Канадские власти взяли курс на отдаление от США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Канады ведут переговоры с Европейским союзом о присоединении к их новому проекту по расширению военно-промышленного комплекса. Канадское правительство заинтересовано участвовать в проектах по производству европейских истребителей и другого оружия на своих территориях.

Как отмечает издание, Канада начала отдаляться от Соединённых Штатов Америки после избрания Дональда Трампа, делая курс на Европу. В Оттаве не желают больше зависеть от Вашингтона, особенно в оборонной сфере, учитывая непредсказуемость политики Трампа, которая может повлиять на канадскую боеспособность.

Источники The New York Times утверждают, что канадские власти ведут детальные переговоры о присоединении к европейской оборонной инициативе, желая предложить свои мощности для производства истребителей Sabb Gripen. Помимо этого, в Канаде хотят получить преференциальный доступ к европейскому рынку вооружений, чтобы иметь альтернативу американской военной технике.

Ранее уже была новость о том, что в правительстве Канады рассматривают возможность отменить контракт на закупку 88 американских истребителей F-35, ограничившись получением лишь одной партии. В качестве альтернативы канадские власти рассматривают европейские истребители шведского производства.