Канадское правительство может отдать приоритет европейским самолётам, учитывая напряжённость в отношениях с Вашингтоном.

Министр обороны Канады Билл Блэр, чьи слова приводит издание CBS News, через некоторое время после своего назначения объявил о поиске канадскими властями альтернативы американскому истребителю F-35 пятого поколения, которым перевооружатся основные союзники Соединённых Штатов Америки. В 2023 году Оттава подписала контракт стоимостью19 миллиардов долларов о приобретении 88 таких истребителей.

Как отмечает CBS News, в канадском правительстве есть идеи отказаться от приобретения американских истребителей, найдя им замену. Глава канадского оборонного ведомства подчеркнул, что F-35 является подходящей для Канады платформой для военно-воздушных сил, но Оттава готова рассмотреть возможность приобретения других самолётов.

Таким образом, не исключено, что военно-воздушные силы будут иметь комбинированный авиационный парк. Иначе говоря, после того, как Канада получит в следующем году первую партию из 16 американских самолётов, контракт будут разорван, а канадские власти закупят европейские истребители. Власти страны в качестве альтернативы F-35 рассматривают шведский истребитель Saab JAS 39 Gripen четвёртого поколения.

Основное преимущество шведского самолёта в том, что производитель предлагает начать сборку истребителей на территории Канады, заодно передав Оттаве интеллектуальную собственность, тем самым позволив обслуживать авиационную технику на канадских территориях. В то же время техническое обслуживание F-35 происходит исключительно на территории Соединённых Штатов Америки, а условия контракта в целом создают впечатление, будто Вашингтон сдаёт истребитель в лизинг.