По его словам, если все объекты не будут подвергаться обстрелам, то украинская армия не будет атаковать российские объекты.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с финляндским коллегой Александром Стуббом заявил, что Киев подготовит и передаст России список через партнёров, в который будут входить гражданские, энергетические и инфраструктуры объекты, попадающие под прекращение огня.

По его словам, если все объекты из списка не будут подвергаться обстрелам российской армией, то Украина перестанет наносить удары по аналогичным объектам на территории России. Украинский президент утверждает, что такой список уже есть и он будет передан партнёрам.

До тех пор украинская армия, по всей видимости, продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Зеленский считает, что одного приказа Владимира Путина прекратить удары по украинским энергообъектам недостаточно, чтобы прекращение огня было практичным.

Ранее издание Sky News писало о том, что, несмотря на согласие обеих сторон конфликта прекратить огонь по энергетическим объектам, технического соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией ещё нет. Детали будут обсуждаться с Соединёнными Штатами Америки.