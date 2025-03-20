Однако согласие между странами есть.

Позавчера стало понятно, что Украина и Россия согласны на прекращение ударов по энергетическим объектам. Как узнало издание Sky News, несмотря на согласие обеих сторон с частичным перемирием, пока что ещё нет технического соглашения о прекращении ударов по энергетической системе обеих стран.

По данным издания, в целом в Киеве согласны прекратить огонь по энергообъектам. В то же время Россия готова воздержаться от обстрелов по украинской энергосистеме, если украинская армия не станет обстреливать российские энергообъекты. Тем не менее, как уточняют источники издания, хоть теоретически стороны согласились прекратить огонь, детали возможного соглашения ещё требуют обсуждений.

Технические условия возможного соглашение о прекращении огня по энергообъектам ещё не были определены. Помимо этого, остаётся актуальным вопрос, как контролировать соблюдение режима прекращения огня. Источник Sky News подчеркнул, что «наша команда» (не уточняется, к какой стороне конфликта принадлежит собеседник издания) и американские власти будут работать уже над техническим соглашением.

Ранее была информация о том, что украинская и американская делегации в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить перемирие в Чёрном море.