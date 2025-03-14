Однако им не предоставят льгот, если ниши уже были заняты российскими компаниями.

С февраля 2022 года иностранные компании начали массово покидать российский рынок. После этого в России освободились определённые ниши, которые смогли занять российские компании, до этого не имевшие такой возможностей из-за неконкурентоспособности по сравнению с западным бизнесом, уже давно обосновавшимся на российском рынке.

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко подтвердил, что уже сегодня в закрытом режиме ведутся переговоры о возвращении некоторых западных компаний на российский рынок. Он подчеркнул, что в России никто не закрывался от западных компаний и не выгонял их, они ушли самостоятельно.

Тем не менее, если западные компании решат вернуться обратно в Россию, то: «Мы говорим: добро пожаловать, welcome в любую секунду», - добавил российский президент.

При этом Путин отметил, что Москва не планирует предоставлять западным компаниям какие-либо льготы, если их ниши на российском рынке уже были заняты местным производителем. В то же время российский президент признаёт тот факт, что возвращение иностранных компаний на российский рынок может благотворно сказаться как для России, так и для Запада.