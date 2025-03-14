Руководитель ОП Украины утверждает, что в США придерживаются аналогичной позиции.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, присутствовавший на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии, заявил, что в Киеве выступают против заморозки российско-украинского конфликта в формате «Минск-3».

Украинский чиновник подчеркнул, что Украина не согласна с заморозкой конфликта, как и Соединённые Штаты Америки, которые тоже против развития событий по подобному сценарию. Он добавил, что Европа будет вовлечена в переговорный процесс и это задокументировано протоколами встречи в Саудовской Аравии.

Ермак заключил, что ещё предстоит долгая работа по урегулированию российско-украинского конфликта. Он считает важным то, что в мирном процессе принимают участие западные партнёры.

Минские соглашения были заключены в 2014 - 2015 годах и были направлены на прекращение боевых действий на Донбассе. В конечном итоге соглашения получили негативный окрас, учитывая их непрочность и безрезультативность. Российские власти также выступают против заморозки конфликта в формате Минских соглашений, рассчитывая на окончательное его урегулирование.