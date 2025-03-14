Он подчеркнул, что Вашингтону необходимо это для обеспечения международной безопасности.

Американский президент Дональд Трамп на встрече с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте заявил, что по-прежнему уверен в возможности присоединения Гренландии к США. Его слова приводит издание CNN. По словам американского президента, Вашингтону необходим остров в Арктическом регионе для обеспечения международной безопасности.

Известно, что гренландские власти планируют провести референдум о независимости острова. В конечном итоге, когда Гренландия обретёт независимость от Королевства Дания, она готова подписать соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, о чём говорил премьер-министр Муте Эгеде. Гренландский премьер также говорил о готовности независимого острова подписать соглашение об ассоциации с Данией, чтобы сохранить членство в НАТО и Европейском союзе, поэтому не исключается, что Гренландия может заключить выгодный Вашингтону договор, который де-факто увеличит американское присутствие в регионе и влияние американцев на политику нового государства.