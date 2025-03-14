Они более эффективно обходят средства РЭБ.

Несколько дней назад Соединённые Штаты Америки возобновили поставки оружия Вооружённым силам Украины по пакетам военной помощи, утверждённым при администрации экс-президента Джо Байдена. Издание Reuters узнало о том, что Пентагон намерен доставить украинской армии дальнобойные бомбы GLSDB для реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Они способны поражать цели на расстоянии до 161 километра.

По данным издания, американские бомбы прошли модернизацию, которая позволяет им более эффективно обходить средства радиоэлектронной борьбы. Проведённые 19 пусков GLSDB показали, что компоненты бомбы устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.

Предполагается, что модернизованные боеприпасы могут быть поставлены украинской армии уже в ближайшие дни, поскольку запасы присутствуют на складах в Европе. Бомбы были закуплены в рамках программы USAI, направленной на приобретение оружия у компаний американского военно-промышленного комплекса.

Ранее была информация о том, что Вооружённые силы Украины истощили свои запасы дальнобойных ракет ATACMS ещё в январе. Не исключено, что поставки GLSDB необходимы для того, чтобы восстановить возможности украинской армии наносить дальнобойные удары по военным объектам.