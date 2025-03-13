По данным издания, всего украинская армия получила менее 40 американских ракет дальнего радиуса действия.

Осенью 2024 года Соединённые Штаты Америки сняли ограничения на применение американского оружия для ударов вглубь российских территорий. После этого Вооружённые силы Украины начали использовать поставленные Пентагоном американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по российским территориям. Однако, как узнало издание Associated Press от своих источников, запасы данного вооружения закончились у украинской армии ещё в январе

Источник издания в лице американского чиновника утверждает, что всего Соединённые Штаты Америки поставили Украине менее сорока таких ракет. Отмечается, что экс-руководство Пентагона, включая министра обороны Ллойда Остина, дало понять Киеву об ограниченности поставок данных ракет. Связано это с тем, что в НАТО считают дальнобойные ракеты не тем оружием, которое необходимо Украине для обороны.

Associated Press не уточнили, входят ли ATACMS в пакеты военной помощи, выделенные ранее экс-президентом Джо Байденом, которые доставляются при администрации Дональда Трампа

Последний раз Министерство обороны России сообщало о ракетном ударе ATACMS по российским территориям ещё в начале января. Тогда речь была о восьми ракетах, которые были сбиты.