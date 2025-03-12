Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Правительство США в 2024 году совершило неправомерные платежи на $162 млрд
Основная их часть - переплата средств гражданам по определённым программам.

Американские федеральные агентства в 2024 году осуществили неправомерные платежи общей суммой около 162 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на доклад Счётной палаты Соединённых Штатов Америки.

Отмечается, что большинство неправомерных платежей были связаны с переплатами американцам по определённым социальным программам. Так, например, некоторые программы поддержки, связанные с пандемией COVID-19, были крайне уязвимы к мошенничеству, в связи с чем федеральные органы переплатили американцам существенное количество средств.

CNN напоминают, что теперь все платежи правительства проверяются Департаментом эффективности правительством (DOGE) во глав с Илоном Маском. Маск признаёт, что федеральные агентства зачастую «изобилуют» мошенничеством и нецелесообразными расходами, особенно в сфере социального обеспечения, где происходят ошибочные выплаты.

Так, например, по данным Счётной палаты, в прошлом году в рамках федеральной программы медицинского страхования Medicare были совершены неправомерные выплаты на сумму 54,3 миллиарда долларов, или 34% от общей суммы выплат. В рамках Medicaid (аналогичная программа для лиц с ограниченными доходами и ресурсами) ошибочные выплаты оцениваются в 31,1 миллиарда долларов.

При этом CNN подчёркивают, что хоть основная часть платежей являются переплатами населению, существуют случаи недоплаты или направления средств мошенникам, которые осуществляют незаконные манипуляции с медицинской страховкой или другими федеральными программами.

#сша
Источник: cnn.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марсоход Curiosity нашёл на Красной планете химический элемент, необходимый для формирования жизни
+
Специалистам из Hardware Busters прислали AMD FX-4100 вместе Ryzen 7 9800X3D
3
В Китае начали тестирование отечественного EUV-оборудования на основе разрядной плазмы
2
Не все представители японской промышленности убеждены, что будущее за передовой литографией
+
OnePlus 13 и 13R станут последними устройствами с переключателем Alert Slider
1
Компания Samsung выпустила новое обновление программного обеспечения для Galaxy A55
1
Пользователь купил на Amazon поддельный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D
3
Турция успешно испытала лазерное оружие против дронов
+
Китайские стартапы начали скупать на чёрном рынке все возможные видеокарты RTX 5090
2
Производители смартфонов выпустят в первой половине года три компактных устройства с диагональю 6,3″
+
Смартфоны Galaxy и остальные могут начать выходить без предустановленного браузера Chrome
1
Энтузиасты научили видеокарты AMD использовать технологию NVIDIA DLSS для прибавки fps в любой игре
8
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для ПК с установленным AutoCAD
+
Новый снимок телескопа Хаббл показывает спиральную галактику NGC 4900 рядом с яркой звездой
+
Новая версия iOS выйдет в сентябре и будет совместима со всеми iPhone, поддерживающими iOS 18.
+
Radeon RX 9070 XT на частоте 3,3 ГГц превосходит GeForce RTX 5080 в Cyberpunk 2077 и 3DMark
3
Команда разработчиков создала мод, который позволяет включить FSR 4 практически в любой игре
+
Radeon RX 9070 XT превосходит GeForce RTX 5080 в Cyberpunk 2077 и 3DMark после андервольта
1
ВКС РФ получили ФАБ-500 с продвинутой версией УМПК повышенной дальности полёта
+
В Samsung Foundry планируют полностью отказаться от строительства новых заводов
1

Популярные статьи

Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
71
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
240
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
219
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
32
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
18
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
4
Топ-5 забытых эксклюзивов PlayStation 3, в которые стоит поиграть в 2025 году
+
BlackRock отказался от политики DEI - победа геймеров над одной из повесток
5
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
11
Почему днём небо синее, а на закате красное - объясняем физику простыми словами
7

Сейчас обсуждают

Waramagedon
11:48
Из последнего на прошлой неделе. Ничего с ними не случается, держите просто в сухом месте и без лишних магнитных излучений.
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
Waramagedon
11:45
Полно в продаже, недавно купил стопку 100 ДВД, все пишется и читается.
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
Roditch
11:45
У него диапазон цен указан 123 -160 т.р. На вторичке 3080 продают по 35 - 45 т.р. Так что если ему надо доплатить 100к, значит та модель видеокарты, которая ему нравится, стоит в районе 135 - 145 т.р.
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарту, и чем порадуют геймеров в апреле NVIDIA и AMD
Andrey Kovalchuk
11:43
Я хз, я видос не смотрел. Утверждать, что в этом разъёме нет изъянов (смотри текст: "Специалисты утверждают, что новый стандарт видеокарт не имеет недостатков.") - это либо идиотия, либо проплаченност...
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
Dii Dantes
11:42
Можно увидеть ваш холодный 7900xtx против моей поверколор 4080 ос.... 2955,25500врам . температуры теста 72врам,76ГПУ,87хот . Monster hunter Wield 2k 112native , dlss+fg 4k 82-116 ... Тупоголовые фа...
Radeon RX 9070 предлагает ту же производительность в играх, что и GeForce RTX 4080
Cowboy Huggies
11:42
Это перепись из палаты душевнобольных.
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
Чaтo - -- - Бoт
11:40
Российские штурмовики на опустевших улицах Суджи. Благодаря тому, что противник покинул город практически без боев, большинство зданий уцелело без серьезных разрушений. Завершается зачистка населенног...
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
Andrey Kovalchuk
11:35
Да, тут даже не понятно, что советовать. 5000 серия настолько гавно, что переходить на неё с 4000 серии ради каких-то приростов бессмысленно. А по баблу так и вообще полный неадекват (пока что)
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарту, и чем порадуют геймеров в апреле NVIDIA и AMD
Roditch
11:35
Ну вот купит обычный пользователь Mac Studio, а дальше что? Просто интересен сценарий эксплуатации для обычного пользователя. Просто в инете посидеть и в танки поиграть хватит и какого-нибудь GenMach...
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарту, и чем порадуют геймеров в апреле NVIDIA и AMD
Сергей Анатолич
11:29
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области это то же Россия (Статья 3 ООН "О праве народов на самоопределение"). Если ты так не считаешь ты не русский и не росиянин. А на счёт ТВОЕГО "гениального" пр...
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем