Основная их часть - переплата средств гражданам по определённым программам.

Американские федеральные агентства в 2024 году осуществили неправомерные платежи общей суммой около 162 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на доклад Счётной палаты Соединённых Штатов Америки.

Отмечается, что большинство неправомерных платежей были связаны с переплатами американцам по определённым социальным программам. Так, например, некоторые программы поддержки, связанные с пандемией COVID-19, были крайне уязвимы к мошенничеству, в связи с чем федеральные органы переплатили американцам существенное количество средств.

CNN напоминают, что теперь все платежи правительства проверяются Департаментом эффективности правительством (DOGE) во глав с Илоном Маском. Маск признаёт, что федеральные агентства зачастую «изобилуют» мошенничеством и нецелесообразными расходами, особенно в сфере социального обеспечения, где происходят ошибочные выплаты.

Так, например, по данным Счётной палаты, в прошлом году в рамках федеральной программы медицинского страхования Medicare были совершены неправомерные выплаты на сумму 54,3 миллиарда долларов, или 34% от общей суммы выплат. В рамках Medicaid (аналогичная программа для лиц с ограниченными доходами и ресурсами) ошибочные выплаты оцениваются в 31,1 миллиарда долларов.

При этом CNN подчёркивают, что хоть основная часть платежей являются переплатами населению, существуют случаи недоплаты или направления средств мошенникам, которые осуществляют незаконные манипуляции с медицинской страховкой или другими федеральными программами.