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Nacvark
Министерство образования США вдвое сократило штат сотрудников
Такое решение принято по поручению Трампа, который намерен сократить ведомство и снизить бюрократию.

Министр образования Соединённых Штатов Америки Линда МакМэхон сообщила, что по поручению Дональда Трампа была сокращена половина штата её ведомства. Она считает, что эти увольнения были первым шагом на пути к устранению бюрократии.

Американский министр признаёт, что многие американцы потеряли работу из-за сокращения штата. Однако, как она подчёркивает, все необходимые сотрудники сохранены в должностях, поэтому проблем с реализацией федеральных программ в сфере образования не будет.

МакМэхон объясняет, что таким решением Вашингтон не отнимает образование, а лишь убирает бюрократию. В то же время образовательные услуги американцам оказывает не министерство образования, а родители, местные власти и школьные советы.

Как отмечает издание CNN, теперь в министерстве образования работает только 2,183 человек. На момент вступления Трампа в должность цифра была равна 4,133 сотрудникам.

Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости ликвидации Министерства образования Соединённых Штатов Америки. По его мнению, вся структура федерального органа представляет собою раздутую бюрократическую систему, а образовательные функции могут эффективно реализовываться департаментами образования на уровне штатов.

#сша #дональд трамп
Источник: cnn.com
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