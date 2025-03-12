Министр образования Соединённых Штатов Америки Линда МакМэхон сообщила, что по поручению Дональда Трампа была сокращена половина штата её ведомства. Она считает, что эти увольнения были первым шагом на пути к устранению бюрократии.
Американский министр признаёт, что многие американцы потеряли работу из-за сокращения штата. Однако, как она подчёркивает, все необходимые сотрудники сохранены в должностях, поэтому проблем с реализацией федеральных программ в сфере образования не будет.
МакМэхон объясняет, что таким решением Вашингтон не отнимает образование, а лишь убирает бюрократию. В то же время образовательные услуги американцам оказывает не министерство образования, а родители, местные власти и школьные советы.
Как отмечает издание CNN, теперь в министерстве образования работает только 2,183 человек. На момент вступления Трампа в должность цифра была равна 4,133 сотрудникам.
Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости ликвидации Министерства образования Соединённых Штатов Америки. По его мнению, вся структура федерального органа представляет собою раздутую бюрократическую систему, а образовательные функции могут эффективно реализовываться департаментами образования на уровне штатов.