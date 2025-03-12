«Теперь мяч на стороне России» - слово дня для европейских лидеров.

По итогам встречи украинских и американских дипломатов в Саудовской Аравии было принято решение предложить России установить 30-дневный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. В Вашингтоне рассчитывают, что Москва продемонстрирует «жест доброй воли», согласившись на условия перемирия.

В Европе поприветствовали предложение о перемирии в течение одного месяца:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил украинскую и американскую сторону с «выдающимся прорывом» в установлении мира;

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что теперь «мяч на стороне России», а Париж остаётся сторонником прочного и длительного мира с гарантиями безопасности для Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал предложенное перемирие важным шагом к установлению мира, подчеркнув готовность Европы сделать его справедливым и длительным.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала прекращение огня шагом к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру, добавив: «Решение теперь за Россией».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен аналогично поприветствовала мирную инициативу и восстановление военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов Америки. Она также использовала фразу «Теперь мяч на поле России», заодно подтвердив готовность Европы способствовать переговорному процессу.