По данным источников издания, это один из немногих пунктов, где Вашингтон не давит на Киев.

Вчера в Париже состоялась встреча 34 командующих армиями из стран НАТО и Европейского союза. На встречу была приглашена Япония и Австралия, но представителей от Соединённых Штатов Америки не было, что делает мероприятие данного формата уникальным. На форуме западные военачальники обсудили российско-украинский конфликт и гарантии безопасности для Украины.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на встрече обсуждались гарантии безопасности для Украины в случае достижения согласия о прекращении огня в зоне боевых действий. Среди основных - размещение европейских миротворческих сил и долгосрочные гарантии оказания военной помощи украинской армии.

Источники издания рассказал, что демилитаризация Украины, на которой настаивает Россия, одно из немногих требований, на котором не настаивает Дональд Трамп. Американский президент не планирует лишать Киев собственной армии, а в Европе надеются, что ситуация не изменится.

Reuters подчёркивают, что министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню накануне переговоров в Париже подчеркнул важность обсуждения того, какой будет украинская армия в будущем. Он отвергает какую-либо форму демилитаризации страны или ограничения её военного потенциала. Со своей стороны Европа считает необходимым выработать доктрину, которая станет основной для развития Вооружённых сил Украины в следующие пять - десять лет.