В начале месяца американское разведсообщество перестало передавать ВСУ засекреченную информацию.

В начале марта Соединённые Штаты Америки в рамках давления на Киев прекратили оказывать военную помощь Вооружённым силам Украину, в том числе остановив передачу разведывательных данных. Позже сообщалось, что американское разведывательное сообщество всё же передаёт украинской армии определённые сведения, способствующие её оборонительным операциям, но больше не наводят украинскую артиллерию, ракеты, дроны и другие наступательные вооружения.

На фоне предстоящей встречи в Саудовской Аравии представителей Вашингтона и Киева, Дональда Трампа спросили, рассматривает ли он возможность возобновления передачи разведывательных данных Украине. В ответ политик заявил, что «мы почти это сделали», тем самым подтвердив возможность вернуться к оказанию военной помощи украинской армии. Его слова приводит издание Reuters.

Американский президент рассчитывает получить существенный результат по итогам встречи украинских и американских дипломатов в Джидде. Он также рассматривает возможность введения пошлин в отношении России.

Ранее издание NBC News писало о том, что Соединённые Штаты Америки хотят добиться от Киева полной готовности к мирному урегулированию российско-украинского конфликта в кратчайшие сроки. В то же время украинские власти, по данным Financial Times, рассчитывают продвинуть идею «частичного перемирия», добившись возобновления поставок оружия и передачи разведывательных данных.