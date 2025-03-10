Об этом издание узнало от своих источников и чиновника из Белого дома.

Американские официальные лица неоднократно объясняли, что поддержка Соединённых Штатов Америки ещё не завершилась и Вашингтон может вернуться к поставкам оружия Вооружённым силам Украины, но для этого необходимы изменения в политике Владимира Зеленского.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, узнало, что подписания экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки в сфере добычи полезных ископаемых не является единственным условием для возобновления поставок оружия. Вашингтон также хочет, чтобы Зеленский взял курс на стремление к мирным переговорам, признав необходимость территориальных и сделал некоторые шаги в направлении проведения президентских выборов на территории Украины.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Брайан Хьюз рассказал NBC News о требованиях Трампа к Киеву, подтвердив, что Соединённые Штаты Америки ожидают положительных сдвигов в сторону урегулирования конфликта. Американские чиновники рассчитывают увидеть позитивные шаги на предстоящей встрече с украинскими дипломатами в Саудовской Аравии.

Впрочем, в Вашингтоне допускают возможность возобновления поставок оружия и передачи разведывательных данных Украине уже на следующей неделе.