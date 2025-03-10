Однако будущий канцлер не исключает, что на немецких территориях может быть размещено иностранное ядерное оружие.

Некоторое время назад политики из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), в том числе депутат Бундестага Рюдигер Лукассен из комитета по обороне, указали на необходимость вооружения Берлина собственным ядерным оружием, учитывая напряжённую ситуацию в мире. Сейчас на территории страны расположено только американское ядерное оружие.

Лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, который в ближайшие недели может стать новым канцлером, в интервью изданию Deutschlandfunk исключил вариант получения Германией собственного ядерного арсенала. Однако он подчеркнул, что совместное использование ядерного оружия может стать темой для обсуждения Берлином.

Мерц допускает, что ядерное оружие Франции и Великобритании может дополнить «ядерный зонтик» Соединённых Штатов Америки. Однако Германия не вправе самостоятельно обладать ядерным оружием.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности обсудить размещение французского ядерного оружия на территории других стран Европы. Идея уже успела заинтересовать Польшу, которая хоть и имеет американское военные базы, но не прикрыта «ядерным зонтиком».