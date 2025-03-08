Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

Не так давно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерениях провести с Европой диалог по ядерному сдерживанию, намекая на готовность разместить французское ядерное оружие на территории других европейских стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова приводит Polskie Radio, отреагировал на предложение Макрона, сообщив, что размещение французского ядерного оружия в странах Центральной и Восточной Европы определённо заслуживает внимания и является темой обсуждения. Он подчеркнул, что вопрос расширения потенциала ядерного сдерживания Франции путём развёртывания оружия на польских территориях уже обсуждался с ним в частных беседах.

По словам главы польского правительства, необходимо всё слаженно скоординировать, чтобы обороноспособность каждой страны Европы стала единым механизмом. Он считает, что Польша должна иметь все современные возможности, связанные с ядерным оружием и современными нетрадиционными вооружениями, поскольку речь идёт о безопасности.

Ещё в 2023 году в Варшаве говорили о том, что Соединённые Штаты Америки не рассматривают возможность размещения своего ядерного оружия на территории Польши. При этом польский президент Анджей Дуда поддерживал такую инициативу, за что попадал под критику правительства, которое было возмущено несогласованностью таких заявлений.