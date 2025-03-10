По его словам, в Вашингтоне всё проверили и у Украины действительно есть запасы ресурсов.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в конечном итоге его украинский коллега Владимир Зеленский подпишет экономическое соглашение между Украиной и Соединёнными Штатами Америки в сфере добычи полезных ископаемых. Его слова приводит издание Bloomberg.

Трамп отметил, что уверен в намерении Зеленского вернуться к подписанию соглашения с Вашингтоном. При этом он добавил, что у Украины действительно есть запасы полезных ископаемых и американское правительство в этом убедилось.

Помимо этого, Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот «вынимал деньги у Соединённых Штатов Америки, как конфеты у ребёнка». При этом американский президент подчеркнул, что Зеленский все равно остался неблагодарным за такие лёгкие деньги.

Ранее издание NBC News писало о том, что подписание сделки о полезных ископаемых не является единственным условием для возобновления поставок оружия Украине. Украинские власти также должны изменить свою политику в пользу поиска быстрого решения российско-украинского конфликта, а также провести президентские выборы в будущем.