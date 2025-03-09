В Берлине опасаются, что Вашингтон может дистанционно отключить функции на поставленной технике, как это было с Украиной.

В 2024 году Соединённые Штаты Америки начали серийное производство истребителей F-35A Lighting II. Ряд европейских стран оформили заказ на поставку новых американских истребителей, в частности Германия, заказавшая себе 35 самолётов за 8,3 миллиарда евро (не окончательная стоимость, ещё несколько миллиардов евро за дополнительную инфраструктуру). Поставка первой партии американских самолётов пятого поколения в Германию ожидается в 2026 году.

Издание Bild, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Берлине рассматривают возможность отмены заказа на поставку современных самолётов, поскольку Вашингтон может встроить в них «кнопку отключения». Такие опасения возникли после того, как Пентагон дистанционно отключил функцию обнаружения и захвата цели в поставленных Украине реактивных системах залпового огня M142 HIMARS. Подобные «ноу-хау» позволят Вашингтону в любой момент парализовать работу американских самолётов, полученных Бундесвером.

По мнению бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, давшего комментарий Bild, если Соединённые Штаты Америки предусмотрят в F-35A Lighting II ту же функцию, что и в поставленной Украине техники, можно поставить вопрос о расторжении контракта на поставку самолётов.