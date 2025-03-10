Вчера утром Генеральный штаб Украины в своём Telegram-канале сообщил об отражении российского массированного обстрела 7 марта 2025 года, в ходе которого были задействованы зенитно-ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, а также истребительная авиация, в частности самолёты F-16 и Mirage-2000-5F.

Украинское военное командование подчеркнуло, что французские истребители впервые были задействованы для выполнения боевых задач в воздушном пространстве Украины. Истребители были поставлены Францией в начале февраля текущего года. Пока нет информации о том, какое именно количество авиационной техники передал Париж.

Позже, ближе к ночи, Генеральный штаб Украины обнародовали кадры применения Mirage-2000-5F для противодействия крылатым ракетам X-101, которые применялись Россией во время вчерашнего обстрела. Mirage-2000-5F являются истребителями четвёртого поколения, разработанными французской компанией Dassault Aviation. Версия 5F предусматривает модернизацию, позволяющую использовать ракеты MICA класса «воздух - воздух» с активной радиолокационной головкой самонаведения по принципу «выстрелил и забыл».