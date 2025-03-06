По данным журналиста издания, украинская армия не получает разведданные, без которых наведение на российские цели невозможно.

Вчера издание The Daily Mail сообщило о том, что Соединённые Штаты Америки перестали передавать Вооружённым силам Украины разведывательные данные, а также запретили Великобритании делиться с украинской армией своей информацией, полученной от Вашингтона.

Журналист издания The Economist Оливер Кэролл на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что Соединённые Штаты Америки отключили ключевой канал связи для оповещения 5 марта в 15:00. Незадолго до этого американская разведка перестала делиться разведывательными данными, которые используются для наведения реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Помимо этого украинские военные больше не получают информацию для ударов вглубь российских территорий.

Официально Белый дом объясняет прекращение военной помощи необходимостью пересмотра поставок оружия Украине, подчёркивая, что пауза временная и окончательного решения не принято. Что касается прекращения передачи разведданных, в Вашингтоне советуют обращаться к представителям Совета национальной безопасности или Центрального разведывательного управления.