Поставки оружия прекращены в связи с временной паузой для пересмотра.

С недавних пор Соединённые Штаты Америки перестали поставлять оружие Вооружённым силам Украины, а также предоставлять разведывательные данные. В Белом доме прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что принятое в Вашингтоне решение является лишь временной паузой и пока окончательно не решено, будет ли Киев получать американское оружие.

По словам Ливитт, советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц сказал ей о том, что приостановление поставок оружия является паузой для пересмотра помощи. Что касается разведывательных данных, тут американский чиновник советует обратиться за комментариями к Совету национальной безопасности или Центральному разведывательному управлению.

Кэролайн Ливитт подчёркивает, что пока о полном прекращении военной помощи Украине речи не идёт.