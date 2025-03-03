Он возмущён тратой сотен миллиардов долларов на поддержку Киева.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель, чьи слова приводит The Epoch Times, заявил, что попросил Конгресс расследовать, куда ушли деньги Соединённых Штатов Америки, предназначенные для Киева. Он возмущён тем, что поддержка Украины оценивается не в миллиард, а в сотню миллиардов долларов.

«Американский народ заслуживает ответа, потому что это наши деньги», - считает он.

Патель объясняет, что в конечном итоге есть риск использования американских денег против Вашингтона, как это было в Афганистане. Он добавил, что затрагивает лишь вопрос денег, не говоря уже об оружии и других видах помощи.

Глава бюро напомнил, что в своё время Владимир Зеленский публично обвинял Россию в запуске ракеты по Польше, хотя впоследствии информация была опровергнута. Он утверждает, что сложно доверять тому, кто так безответственно подходит к своим международным заявлениям, подводящим Запад на грань глобального конфликта.

Примечательно, что ещё недавно Кит Келлог говорил о полном отслеживании всех средств, которые Вашингтон отправляет Киеву. Он объяснял, что «на местах» действуют генеральные инспекторы, отслеживающие потоки передаваемого оружия и средств.