От себя Лондон обещает Киеву разместить войска и авиацию, если дело дойдёт до прекращения огня.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на прошедшей 2 марта 2025 встрече с европейскими коллегами лидеры всех стран договорились сохранить военную помощь Украине и продолжить оказывать экономическое давление на Россию. При этом Европа будет лоббировать присутствие Киева за столом любых переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Глава британского правительства также сообщил о создании коалиции из стран, желающих принять участие в контроле за соблюдением предполагаемого мирного соглашения, если оно будет подписано. Великобритания готова взять на себя ведущую роль в рамках данной инициативы.

Стармер подчеркнул, что Лондон пойдёт дальше, чтобы гарантировать соблюдение мира в случае подписания мирного соглашения. Он признал, что не каждая страна может сделать свой вклад в урегулирование конфликта, но нельзя просто сидеть сложа руки. Вместо этого «коалиция из желающих» будет интенсифицировать планирование, чтобы поддержать мир на украинских территориях «сапогами на земле и самолётами в воздухе».