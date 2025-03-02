Словацкий премьер объясняет, что Украина никогда не наберёт той силы, которая позволит ей вести переговоры с Россией с позиции силы.

Украинские власти настаивают на том, что страна должна быть усилена для ведения переговоров с позиции силы. До недавнего времени американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о «мире через силу», из-за чего в Киеве все чаще стали использовать эту формулировку.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил включить в заключительное положение запланированного на 6 марта 2025 года саммита Европейского союза формулировку о необходимости немедленного прекращения огня между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что в Братиславе выступают против нереалистичной стратегии Брюсселя «мир посредством силы», которую можно использовать лишь как аргумент для продолжения боевых действий.

Словацкий премьер объясняет, что Киев никогда не сможет достичь той военной мощи, которая позволила бы украинским властям вступить в переговорный процесс с Москвой с позиции силы. В Братиславе есть и другие предложения, например, о включении в заключительное положение саммита призыва к восстановлению транзита российского газа через территорию Украины.

Роберт Фицо предупредил Брюссель, что, если мнения отдельных стран-участников Европейского союза будут проигнорированы, достичь единой позиции по Украине не удастся. Он также добавил, что Словакия не будет оказывать Киеву ни финансовую, ни военную помощь.