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Nacvark
Генсек НАТО Марк Рютте призвал Зеленского найти способ восстановить отношения с Трампом
Он напомнил, что Трамп действительно помог в сдерживании России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью изданию BBC заявил, что призвал Владимира Зеленского найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом. Ответ Зеленского он не раскрыл. Их полемику в Белом доме Рютте назвал «достойной сожаления».

Глава североатлантического альянса объяснил Зеленскому, что Соединённые Штаты Америки, Европа и Украина должны держаться вместе, чтобы добиться урегулирования российско-украинского конфликта.

Рютте напомнил украинскому лидеру, что если бы не поддержка Соединённых Штатов Америки, в частности решение Дональда Трампа поставить Украине в 2018 - 2022 годах переносные противотанковые комплексы FGM-148 Javelin, то Киев оказался бы «нигде», поскольку не смог бы дать отпор российской армии во время её наступления в феврале 2022 года.

«Мы действительно должны отдать должное Трампу», - добавил генеральный секретарь НАТО.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал о том, как в администрации Дональда Трампа посоветовал главе Белого дома выпроводить Зеленского. При этом Государственный секретарь Марко Рубио допускает возможность для украинского президента восстановить отношения с американским коллегой.

#украина #сша #нато #зеленский #трамп #марк рютте
Источник: bbc.com
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