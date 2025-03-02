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Nacvark
Уолтц: Администрация президента США посоветовала Трампу прекратить переговоры с Зеленским
По его словам, в связи с этим американский президент выпроводил украинского коллегу из Белого дома.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News рассказал, что сразу после возникшей полемики между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на их встрече в Белом доме, команда американского президента практически единогласно посоветовала выпроводить украинского президента.

По словам американского чиновника, в администрации не видели дальнейшего смысла в переговорах с Зеленским, учитывая «оскорбления» с его стороны. Они посчитали, что после незадавшегося разговора президентов все попытки наладить контакт будут контрпродуктивны.

Журналист Fox News спросил Уолтца, осознаёт ли Зеленский всё произошедшее. Он считает, что украинский президент не понимает суть произошедшего, но это осознаёт команда украинского президента, в частности посол и советник, которые просили продолжить встречу, несмотря на желание Владимира Зеленского продолжать диалог в неприемлемой для Вашингтона манере.

Ранее Государственный секретарь Марко Рубио уже говорил о том, что Зеленский имеет шанс восстановить отношения с Трампом. Однако для начала он видит необходимость в публичных извинениях перед главой Белого дома.

#украина #сша #зеленский #трамп #майк уолтц
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corsi
05:35
Кто этого упоротого клоуна теперь будет воспринимать? Хозяин белого дома дал пинок под жопу, а вице-президент, со слов очевидцев, вообще по морде намеревался заехать. ))
Уолтц: Администрация президента США посоветовала Трампу прекратить переговоры с Зеленским
Диман
05:18
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