Однако он призывает украинского президента извиниться перед главой Белого дома.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио в интервью изданию CNN прокомментировал встречу Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, назвав её «фиаско» для украинского президента. Несмотря на это, он всё ещё считает возможным для Зеленского восстановить отношения с Трампом.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, у Владимира Зеленского не было никакой необходимости идти в Овальный кабинет с враждебной целью, ведь это сводит все попытки заключить сделку на нет. Он объясняет, что поведение Зеленского создаёт ощущение о его нежелании идти к мирному решению. Тем не менее, даже если есть шанс на мир, пусть он составляет 1%, Рубио видит необходимость использовать его.

Марко Рубио в конечном итоге считает, что Владимиру Зеленскому стоит принести извинения Дональду Трампу. В то же время Зеленский в интервью Fox News дал понять, что не собирается извиняться перед Трампом и не вернулся бы в Белый дом прямо сейчас, даже если ему поступило приглашение.

Государственный секретарь также напомнил, что если бы не оружие, поставленное Украине во время первого президентского срока Дональда Трампа, боевые действия могли бы закончиться за «два-три-четыре дня».