Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Владимир Зеленский досрочно завершил свой визит в Белый дом после перепалки с Дональдом Трампом, которая привела к срыву подписания соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки в сфере полезных ископаемых. В Белом доме отреагировали на ситуацию, подчеркнув, что не дадут кому-либо эксплуатировать Соединённые Штаты Америки, а американские лидеры продолжат защищать интересы своего народа.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявила, что Европа поддерживает Украину и усилит свою поддержку, чтобы украинская армия могла продолжать боевые действия.

Каллас подчеркнула, что сегодня (на фоне поездки Зеленского в США) стало ясно о необходимости нового лидера для «свободного мира».

«Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов», - добавила глава европейской дипломатии.

Ранее ряд стран Европейского союза и других украинских союзников выступили со словами поддержки Украины на фоне обострения отношений Киева с Соединёнными Штатами Америки.