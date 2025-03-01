Лидеры европейских стран поддержали Киев, даже на фоне обострения отношений Киева с Вашингтоном.

Возникший спор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом во время их разговора в Белом доме привёл к срыву подписания между странами экономического соглашения в сфере полезных ископаемых, а также пресс-конференции по итогам самой встречи. В Белом доме уже отреагировали, подчеркнув, что американский президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс будут отстаивать интересы американского народа и не дадут кому-либо эксплуатировать Соединённые Штаты Америки.

На фоне провальной поездки страны Европы начали выступать со словами поддержки Украины:

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал уважать тех, кто борется, а также помнить о том, кто жертва в этом конфликте.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что Киев больше всех хочет достичь завершения конфликта, а Европа ищет пути для справедливого мира. Будущий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия будет вместе с Украиной и в хорошие времена, и во время испытаний.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился со словами: «Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки!».

Премьер-министр Нидерландов Дик Скоф подтвердил поддержку Украины со стороны своей страны, добавив, что она теперь «больше, чем когда-либо».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал важным борьбу Украины за свой суверенитет, пообещав продолжить оказание помощи Киеву.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что её страна «с гордостью поддерживает Украину и украинский народ».

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис отметил, что его страна «стоит вместе» с Украиной.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орло сказал: «Финляндия и финский народ твердо стоят на стороне Украины».

На момент написания новости, премьер-министр Великобритании Кир Стармер не прокомментировал ситуацию.