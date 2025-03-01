Визит Владимира Зеленского в Белый дом закончился абсолютным провалом, ведь американский и украинский президент вступили в словесную перепалку, которая привела к срыву пресс-конференции по итогам их встречи, а также подписания соглашения о экономическом сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.
В Белом доме отреагировали на ситуацию, подчеркнув, что президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединённых Штатов Америки в мире, не позволяя никому эксплуатировать американский народ.
На сайте Белого дома приводят некоторые заявления, которые сделал Трамп в ходе встречи с Зеленским, суть которых в следующем:
- Украина не имеет «никаких козырей» против России без Соединённых Штатов Америки.
- Трамп во время своего первого президентского передал Украине переносные противотанковые комплексы FGM-148 Javelin, а его предшественник Барак Обама поставлял только нелетальное оружие.
- Зеленский принимал участие в политических агитациях за Демократическую партию, то есть против Дональда Трампа, когда полетел в Пенсильванию на военном самолёте Boeing C-17 Globemaster III.
- Киев призвал на военную службу более миллиона мужчин, армия сталкивается с дезертирством, а мобилизационный ресурс заканчивается.