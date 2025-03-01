В Белом доме отреагировали на спор Зеленского и Трампа во время встречи

Визит Владимира Зеленского в Белый дом закончился абсолютным провалом, ведь американский и украинский президент вступили в словесную перепалку, которая привела к срыву пресс-конференции по итогам их встречи, а также подписания соглашения о экономическом сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

В Белом доме отреагировали на ситуацию, подчеркнув, что президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединённых Штатов Америки в мире, не позволяя никому эксплуатировать американский народ.

На сайте Белого дома приводят некоторые заявления, которые сделал Трамп в ходе встречи с Зеленским, суть которых в следующем: