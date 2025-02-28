Но пообещал, что постарается помочь.

Территориальный вопрос остаётся одним из ключевых и наиболее сложных в урегулировании российско-украинского конфликта. В России заявляют, что не намерены отказываться от каких-либо новоприсоединённых территорий, ссылаясь на Конституцию. В Киеве аналогично настаивают на уважении к своей территориальной целостности, хотя украинские власти допускают территориальные уступки ввиду сложившейся ситуации на поле боя.

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что украинская армия упорно боролась за территории и Вашингтон, безусловно, постарается вернуть Украине как можно больше утраченных территорий. Его слова приводит ABC News.

На вопрос о Крыме американский президент ответил, что Киев утратил контроль над большим числом территорий и тема возвращения Крымского полуострова тоже обсуждалась с Россией. Он добавил, что украинская армия утратила контроль над большой частью прибрежной линии и американские власти будут говорить об этом.

«Мы посмотрим, сможем ли мы вернуть её (прибрежную линию) или вернуть большую её часть Украине, если это возможно. Мы посмотрим на это», - заключил он.

При этом Дональд Трамп решительно исключает возможность вступления Украины в НАТО, признавая, что это является первопричиной конфликта.