Британский премьер считает, что только так можно установить долгосрочный мир.

На пресс-конференции по итога встречи с американским президентом Дональдом Трампом премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его страна готова работать вместе с союзниками, чтобы поддержать возможное мирное соглашение между Украиной и Россией.

По его словам, в Лондоне готовы поднять самолёты в воздух и выступить на земле, то есть отправить на украинские территории сухопутные войска и военно-воздушные силы. Он считает, что только так можно обеспечить долгосрочный мир.

В то же время Дональд Трамп отказался помогать Великобритании в их миротворческой миссии. Он подчеркнул, что британцам не нужна помощь, ведь они прекрасно могут позаботиться о себе сами.

Известно, что Франция и Великобритания готовы разместить миротворческие силы на территории Украины, но не вдоль линии боевого соприкосновения. Лидеры этих стран утверждают, что и другие европейские союзники готовы пойти на развёртывание миротворцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее уже говорил о том, что у Москвы никто не спрашивал её мнения по поводу размещения европейских войск на украинских территориях, хотя Трамп акцентировал внимание на необходимости консенсуса по этому вопросу от обеих сторон российско-украинского конфликта.