Американский президент пообещал, что от себя постарается сделать мирное соглашение более выгодным для Киева.

Американский президент Дональд Трамп во время первого заседания своего кабинета правительства, сделал перед журналистами ряд заявлений по российско-украинскому конфликту. Он сразу подчеркнул, что конфликт начался из-за стремлений Украины в НАТО, а если его не избрали бы новым президентом, прогресс в урегулировании отсутствовал бы.

Трамп подчеркнул, что Украине придётся забыть о вступлении в североатлантический альянс. В то же время он считает, что России тоже придётся пойти на уступки. Какие именно - политик не уточнил.

Тем не менее, американский президент пообещал сделать всё возможное для того, чтобы украинские власти смогли вернуть как можно больше утраченных территорий. Он также не уточнил, какие именно территории могут быть предметом обсуждений. Своей главной целью Дональд Трамп видит завершение российско-украинского конфликта на выгодных условиях для обеих сторон.

Предоставлять «много гарантий безопасности» в Вашингтоне не намерены, хотя соглашение о редкоземельных металлах предоставит Киеву определённые гарантии. По мнению Трампа, вопрос предоставления Украине гарантий безопасности должен быть возложен на Европу.