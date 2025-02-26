По словам пресс-секретаря Каролин Левитт, Трамп недоволен работой оборонного ведомства.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, чьи слова приводит издание «РИА Новости», во время своего брифинга сообщила о планах американского президента Дональда Трампа «встряхнуть» Пентагон на фоне провала семи аудитов подряд.

Таким образом Каролин Левитт объяснила решение Дональда Трампа отстранить генерала Чарльза Брауна с поста председателя Объединённого комитета начальников штабов (аналог Генерального штаба). По её словам, американский президент был недоволен работой Брауна. Примечательно, что сам Трамп в сообщении об отставке Чарльза Брауна благодарил его за многолетнюю службу.

Ранее российский президент Владимир Путин согласился на предложение американского коллеги Дональда Трампа взять курс на снижение оборонных бюджетов вдвое. Издание The Washington Post также писало о планах Вашингтона поэтапно снижать расходы на оборону в течение следующих пяти лет, что в конечном итоге позволит снизить военный бюджет вдвое.