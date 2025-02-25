Американский президент предлагал РФ и КНР сократить оборонные расходы на 50%.

В этом месяце американский президент Дональд Трамп предложил России и Китаю сократить оборонные расходы на 50%. Он выразил надежду, что ему удастся встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, достигнув цели по сокращению оборонных бюджетов.

Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину выступил с поддержкой идеи Дональда Трампа. Он назвал предложение по сокращению Россией и Соединёнными Штатами Америки оборонных расходов на 50% хорошим, добавив, что в Москве не против.

Что касается расходов на оборону Китая, Путина подчеркнул, что это в первую очередь дело Пекина. Тем не менее, он считает, что китайские власти могут впоследствии присоединиться к идее. Российский президент подтвердил готовность к обсуждению инициативы Вашингтона.

Ранее издание The Washington Post уже писало о плане Пентагона поэтапно в течение следующих пяти лет снижать оборонные расходы на 8%. Такой подход как раз таки позволит снизить расходы почти на 50% от текущего оборонного бюджета.