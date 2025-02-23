Его заявление противоречит недавним слова министра обороны США Пита Хегсета, который утверждал, что Трамп хочет увеличить военный бюджет.

Соединённые Штаты Америки продолжают ежегодно наращивать расходы на оборону, выделяя на нужды Министерства обороны сотни миллиардов долларов. В 2025 году на эти цели Вашингтон потратит 895 миллиардов долларов. При этом до этого была информация от Washington Post о планах Пентагона взять курс на постепенное снижение оборонных расходов в течение следующих пяти лет.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит C-Span, заявил, что планирует увидеться с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, предложив им сократить оборонные бюджеты вдвое. Политик верит в то, что странам удастся выполнить эту цель.

При этом американский президент не уточнил, планируют ли это делать Соединённые Штаты Америки, но, вероятнее всего, планы Вашингтона по сокращению военного бюджета он тоже имел ввиду. Впрочем, пока непонятно, как именно он планирует пойти на такой шаг, ведь речь идёт о сокращении расходов на более чем 400 миллиардов долларов, из-за чего придётся прибегнуть либо к сокращению личного состава армии, либо зарплат военнослужащих.

Примечательно, что ещё 11 февраля министр обороны Пит Хегсет говорил о планах Трампа увеличить оборонный бюджет и поддерживать его на уровне не ниже 3% от ВВП. При этом он раскритиковал экс-президента Джо Байдена, который якобы не инвестировал достаточное количество средств в потенциал американских вооружённых сил, хотя именно при нём военный бюджет достиг 895 миллиардов долларов.