Такой сценарий возможен только в случае подписания Киевом сделки с Вашингтном на текущих условиях.

Издание The Economist в своей статье пишет о сделке Соединённых Штатов Америки с Украиной, подразумевающей образование совместного инвестиционного фонда на сумму 500 миллиардов долларов, который будут пополнять за счёт доходов от продажи украинских полезных ископаемых и инфраструктуры.

Отмечается, что существовало три варианта сделки:

«плохая» - была передана Зеленскому на слепое подписание во время встречи с министром финансов Скоттом Бессентом.

«хорошая» - представлена Киеву американской делегацией на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«катастрофическая» - была разработана в ответ на отказ украинских властей подписывать предыдущие версии документа.

В материале издания объясняется, что в случае согласия Киева на «катастрофическую сделку», покрытие Украиной своих обязательств по пополнению совместного инвестиционного фонда займёт сотни лет, учитывая текущие доходы от полезных ископаемых и инфраструктуры.

На данный момент украинские власти отвергают возможность подписания сделки, которая предусматривает определение конкретных цифр, выставляемых Украине как обязательство. Стоит отметить, что по изначальной задумке Зеленского Украина должна была получить гарантии безопасности, а Соединённые Штаты Америки - приоритетное право инвестировать в развитие украинских месторождений с последующей продажей добытых ресурсов. На деле американские власти придумали иной вариант сделки.

The Economist акцентируют внимание на том, что пока непонятно, чем ответит Вашингтон в случае окончательного срыва подписания соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Украиной. Среди возможных контрмер указывают перекрытие потока военной помощи, отключение спутникового интернета Starlink и ускорение двухсторонних переговоров между Трампом и Путиным.