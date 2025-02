Глава DOGE запрашивал у госслужащих отчётность о работе за последнюю неделю, но ряд ведомств решили, что Маск выходит за рамки своей компетенции.

Не так давно появилась информация о том, что глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск отправил всем государственным структурам требование отчитаться о проделанной работе за последнюю неделю, назначив крайним сроком 24 февраля 2025 года. Всё на фоне заявлений американского президента Дональда Трамп о том, что Маск хорошо справляется с работой, но ему не хватает более агрессивных действий.

Как узнали издания The New York Times и The Wall Street Journal, ряд государственных органов проигнорировали требование DOGE, в частности речь идёт о Министерстве обороны, Государственном департаменте, Федеральном бюро расследований (ФБР), Агентстве национальной безопасности (АНБ), Министерстве внутренней безопасности и других службах, в том числе правоохранительных.

По данным издания, Директор Управления национальной разведки Тулси Габбард призвала всё разведывательное сообщество страны, куда входит вышеперечисленные органы, воздержаться от ответа на письма DOGE, учитывая чувствительный и засекреченный характер работы. Отмечается, что директор ФБР Кеш Патель поддержал позицию Габбард.

В своём ответном письме АНБ сослались на то, что подобная отчётность может привести к непреднамеренному раскрытию засекреченной работы. Впрочем, Илон Маск в своём требовании призывал не включать в отчёт засекреченные данные.

Президент Американской федерации государственных служащих Эверетт Келли вовсе была возмущена требованием DOGE, назвав его «незаконным» и «бездумным».