Его слова приводит издание РИА Новости.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на неопределённый срок сохранит своё присутствие в буферной зоне Голанских высот (официально принадлежат Сирии), в том числе на вершине горы Хермон, чтобы защитить израильские населённые пункты от угрозы вторжения из Сирии. Его слова приводит издание «РИА Новости».

Глава израильского правительства подчеркнул, что Тель-Авив требует от Сирии полной демилитаризации юга страны, в особенности в районах вблизи буферной зоны. Не уточняется, какое условие необходимо выполнить для того, чтобы израильские войска покинули буферную зону. Синий цвет - подконтрольные Израилю территории, зелёный цвет - Сирия.

В рамку обведён участок Голанских высот, который Израиль признаёт

частью своих территорий с 1981 года.Стоит напомнить, что прошлый ввод войск в район Голанских высот закончился односторонней аннексией в 1981 году участка территорий, где сейчас проживают израильские граждане. Расширение израильского контроля над сирийскими территориями произошло в декабре 2024 года во время свержения экс-президента Сирии Башара Асада с целью предотвратить наступление повстанцев на израильский участок территорий.