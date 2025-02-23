По данным издания, в Киеве оценивают свой долг в пять раз меньше, что подтверждает аналогичную информацию от украинских СМИ.

Известно, что американский президент Дональд Трамп ищет способы, как Вашингтон может возместить 500 миллиардов долларов с учётом потраченных, по его словам, 350 миллиардов долларов на военную помощь Украине. При этом министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент уже ранее рассказывал о том, что на самом деле Трамп не ищет способ обременить Украину новыми долгами, а лишь планирует инвестировать в украинскую экономику так, чтобы это выгодно было и Киеву и Вашингтону.

Издание Bloomberg пишет о том, что украинские власти отвергли требование Трампа о возмещении Вашингтону 500 миллиардов долларов. По информации от их источника, знакомого с ходом переговоров, в Киеве признают свой долг только лишь в размере 90 миллиардов долларов, то есть на сумму де-факто полученной помощи от Соединённых Штатов Америки в виде оружия и экономических траншей.

Однако отмечается, что вопрос гарантий безопасности по-прежнему остаётся камнем преткновения в обсуждениях возможной сделки. Украинские власти рассчитывают получить от Вашингтона реальные гарантии безопасности, но пока им предлагают только подписать соглашение в сфере инвестиций, которое якобы и должно являться наилучшей гарантией для Киева.

Ранее журналист издания Fox News Нана Саджайя уже говорила о том, что Киев передал Вашингтону свои поправки в соглашение между Украиной и Соединёнными Штатами Америки. Помимо этого украинское издание «Новое время» сообщает о попытках Киева добиться сокращения размера «совместного инвестиционного фонда» (США не гарантируют свой финансовый вклад в данный фонд) с 500 до 100 миллиардов долларов.