Он утверждает, что Вашингтон не пытается загнать Украину в долги и лишить ресурсов.

На текущий момент Киев и Вашингтон обсуждают сделку о совместной добыче полезных ископаемых, которая предполагает более широкие партнёрские отношения, в том числе образование совместного инвестиционного фонда. При этом пока непонятно, какая выгода Украины от соглашения с Соединёнными Штатами Америки, ведь украинские власти фактически отдают часть доходов, а взамен им не предоставляют даже гарантий безопасности, выражаемых поставками оружия или присутствием американских военных на украинских территориях.

Министр финансов Скотт Бессент в колонке Financial Times объяснил, что именно представляет собой предложенная Дональдом Трампом сделка. Он сразу подчеркнул, что новая модель «продуктивного международного сотрудничества» не преследует цели обременить Украину новыми долгами.

По словам американского министра, в ходе соглашения Соединённые Штаты Америки не будут приобретать права собственности на физические активы Украины. Речь идёт о создании совместного фонда, в который Киев будет инвестировать деньги из доходов от полезных ископаемых, инфраструктуры и других активов. Он утверждает, что деньги позволят обеспечить долгосрочную реконструкцию и развитие страны при помощи Соединённых Штатов Америки, которые получат экономические и управленческие права на инвестируемые средства.

Помимо этого Бессент считает такую сделку возможностью мобилизовать американские таланты, капитал и надлежащий менеджмент для ускорения восстановления Украины. Затрагивая тему гарантий безопасности, министр уверяет, что соглашение пошлёт России чёткий сигнал: Соединённые Штаты Америки имеют в этой стране долгосрочные интересы. В пример Скотт Бессент приводит Польшу, которая благодаря своей экономической политики и диверсифицированной экономике смогла привлечь американские инвестиции, существенно увеличив свой ВВП (с 66 до 810 миллиардов долларов всего за 33 года).

Иначе говоря, Бессент пытается объяснить, что совместный инвестиционный фонд Украины и Соединённых Штатов Америки, которым управлять будут американские власти, позволят обеспечить восстановление страны с учётом принципов прозрачности и подотчётности, исключив коррупционные риски.