Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Минфин США Скотт Бессент объяснил, в чём выгода Киева от экономической сделки с Вашингтоном
Он утверждает, что Вашингтон не пытается загнать Украину в долги и лишить ресурсов.

На текущий момент Киев и Вашингтон обсуждают сделку о совместной добыче полезных ископаемых, которая предполагает более широкие партнёрские отношения, в том числе образование совместного инвестиционного фонда. При этом пока непонятно, какая выгода Украины от соглашения с Соединёнными Штатами Америки, ведь украинские власти фактически отдают часть доходов, а взамен им не предоставляют даже гарантий безопасности, выражаемых поставками оружия или присутствием американских военных на украинских территориях.

Министр финансов Скотт Бессент в колонке Financial Times объяснил, что именно представляет собой предложенная Дональдом Трампом сделка. Он сразу подчеркнул, что новая модель «продуктивного международного сотрудничества» не преследует цели обременить Украину новыми долгами.

По словам американского министра, в ходе соглашения Соединённые Штаты Америки не будут приобретать права собственности на физические активы Украины. Речь идёт о создании совместного фонда, в который Киев будет инвестировать деньги из доходов от полезных ископаемых, инфраструктуры и других активов. Он утверждает, что деньги позволят обеспечить долгосрочную реконструкцию и развитие страны при помощи Соединённых Штатов Америки, которые получат экономические и управленческие права на инвестируемые средства.

Помимо этого Бессент считает такую сделку возможностью мобилизовать американские таланты, капитал и надлежащий менеджмент для ускорения восстановления Украины. Затрагивая тему гарантий безопасности, министр уверяет, что соглашение пошлёт России чёткий сигнал: Соединённые Штаты Америки имеют в этой стране долгосрочные интересы. В пример Скотт Бессент приводит Польшу, которая благодаря своей экономической политики и диверсифицированной экономике смогла привлечь американские инвестиции, существенно увеличив свой ВВП (с 66 до 810 миллиардов долларов всего за 33 года).

Иначе говоря, Бессент пытается объяснить, что совместный инвестиционный фонд Украины и Соединённых Штатов Америки, которым управлять будут американские власти, позволят обеспечить восстановление страны с учётом принципов прозрачности и подотчётности, исключив коррупционные риски.

#украина #сша #скотт бессент
Источник: ft.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
20
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
+
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
5
Honor запустит собственную ИИ-технологию для обнаружения дипфейков
+
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
1
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
6
Samsung обновляет три самые продаваемые модели Galaxy A февральским патчем безопасности
1
В Японии требуют удалить из Assassin's Creed Shadows разрушаемые объекты, относящиеся к святыням
1
Nvidia будет продавать RTX 5090 и 5080 только тем клиентам, которые подтвердят свою личность
+
Сниженное количество активных блоков ROP затрагивает не только компанию Zotac
+
Clone Robotics представила человекоподобного робота Protoclone с искусственными «мускулами»
1
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
6
VideoCardz: рекомендованные цены на GeForce RTX 5000 все больше кажутся фейковыми
3
Смартфоны Honor 400 станут компактнее, а Honor 400 Pro получат батарею 7000 мАч
+
Doogee расширяет свою линейку защищенных смартфонов моделями S118 Pro и S119
+
В продаже заметили угловые адаптеры питания 12VHPWR с дисплеем и вентилятором
5
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
1
Владельцы слабых ПК смогут продолжить играть в GTA V после выхода некст-ген версии
1

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
30
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
143
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
5
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
2
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
8

Сейчас обсуждают

Арсен Алабердов
07:56
На картинке я вижу надписи 8к фото и 4к hdr видео.
Появилась альтернатива DJI: Potensic Atom 2 – легкий, компактный и с возможностью записи видео 8K
komatoz2000
07:51
ну, я в своё время три компа на Z80 спаял :)), один себе, два на продажу. Врятли кто здесь помнит, но тогда компы на барахолке рассыпухой продавали и собирание компа заключалось в том, что ты припаи...
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
Станислав Корнилов
07:47
Интересно президент на форуме технологии будующего сказал что литий Ррссия не добывет пока их запасы только готовят к добычи а у Самары уже есть литий. Не уж у Китая покупает ох хитрецы.так Хитрецы.
С начала года в России открылись более 10 новых производств
Dzhereli
07:46
Это во времена вин 7 можно было укакошить оптимизаторами. Сейчас сложно что-то удалить.
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
[IRanPast]
07:41
Тебе лечиться пора
На Дальнем Востоке построят новый завод по производству сельскохозяйственной техники
Андрей Патуринский
07:37
Блэ. Ещё и тут ядовитые болота суют
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
Павел Панасенко
07:12
А тем временем в Амурской области ветшает полузаброшенный завод Амурсельмаш. Но это другое.
На Дальнем Востоке построят новый завод по производству сельскохозяйственной техники
Сергей Гоношилин
07:03
Люди чуть ли не в гаражах турбины сами ставят, а тут одни отмазки
Специалисты АвтоВАЗа объяснили почему их машины без турбомотора
Windmark_
06:58
Говно недоделанное выпускать нынче модно. Всех мужиков с праздником !!!!)
Пользователи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 сообщают о массовых проблемах со стабильностью
Alagar81
06:47
Хз, ноктуа почти все в корпусе вертушки с 21 года, пока все норм, мне рисковать нельзя т.к. если хоть один кулер тарахтеть начнёт то разбирать всё (водянка) для его замены это ппц.
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем