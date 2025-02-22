Его слова приводит издание РИА Новости.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение между Соединёнными Штатами Америки и Украиной сделки, которая позволит Вашингтону компенсировать 400 - 500 миллиардов долларов, потраченных на военную помощь Киеву. Его слова приводит издание «РИА Новости».

По мнению американского президента, Киев и Вашингтон близки к большой сделке, которая нравится украинским властям. Он рассчитывает в кратчайшие сроки подписать соглашение, позволяющее штатам получить 400 - 500 миллиардов долларов.

Трамп объясняет, что хоть украинцы и проливают кровь, американцам приходится тратить казну на страну, расположенную очень далеко. По этой причине он желает получить обратно деньги, подчёркивая, что Вашингтон не просит больше, а лишь хочет вернуть своё.

Примечательно, что Украина получила около 180 миллиардов долларов помощи от Соединённых Штатов Америки, из них, по заявлениям Киева, только 76 миллиардов долларов непосредственно получили украинские власти в виде оружия и финансовых средств. При этом сам Дональд Трамп оценивает помощь в 300 - 350 миллиардов долларов, а требует возвращение 400 - 500 миллиардов долларов.