Американский бизнесмен опроверг информацию Reuters.

Вчера издание Reuters писало о том, что Соединённые Штаты Америки в лице основателя компании SpaceX Илон Маска могут отключить Вооружённым силам Украины спутниковый интернет Starlink, если Киев отвергнет сделку с Вашингтоном о полезных ископаемых. По данным издания, об этом Владимира Зеленского предупредил специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог.

Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил, что информация о его планах отключить украинской армии Starlink является ложной. Он раскритиковал Reuters за публикацию недостоверной информации.

Некоторое время ранее, в Польше также отвергли вероятность отключения Starlink для Вооружённых сил Украины. Вице-премьер и министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский объяснил, что Варшава уже оплатила и продолжит оплачивать абонентскую плату Украины за спутниковую связь. Польский министр не может себе представить ситуацию, в которой кто-либо (в данном случае SpaceX) решит в одностороннем порядке расторгнуть сделку о предоставлении коммерческих услуг государству Польша.