По данным издания, об этом Зеленского предупредил Кит Келлог.

Вооружённые силы Украины используют высокоскоростной широкополосный спутниковый интернет Starlink компании SpaceX Илон Маска с февраля 2022 года. Доступ к спутниковому интернету позволяет украинским подразделениям установить практически бесперебойную связь, позволяющую координировать действия. Осенью того же года SpaceX начали ограничивать использование Starlink в Крыму и Чёрном море в целом, но от этого значимость спутниковой связи для украинских военных существенно не изменилась.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки предупредили Украину о готовности лишить украинских военных доступа к Starlink, если Киев не подпишет отвергнутую Владимиром Зеленским сделку о совместной добыче полезных ископаемых. Источник издания рассказал, что об этом Зеленского проинформировал специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог во время своего недавнего визита в Киев.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг в комментарии Starink указывает на значимость Starlink для Вооружённых сил Украины, подчёркивая, что потеря спутниковой связи значительно изменит правила игры.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о намерениях получить от Киева компенсацию на сумму 400 - 500 миллиардов долларов за оказанную помощь в рамках соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки о совместной добычи полезных ископаемых. При этом до этого политик предупреждал, что очередной отказ Киева от сделки обернётся для Украины очень плохо.