Вчера чиновник поговорил с Зеленским, но отказался от пресс-конференции.

Вчера Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу со специальным представителем Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. В своём Telegram-канале украинский президент поделился итогами встречи, назвав её хорошей и детальной.

По его словам, они детально обсудили ситуацию в зоне боевых действий и то, как вернуть пленных украинских военных. Темой обсуждения были и гарантии безопасности. Он подчеркнул, что в Киеве привержены завершению конфликта, но хотят сделать всё для того, чтобы мир был надёжным и долгосрочным.

Зеленский подтвердил готовность к «сильному, действительно полезному» соглашению между Украиной и Соединёнными Штатами Америки в сфере инвестиций и безопасности, то есть о добыче украинских полезных ископаемых (по данным Axios - США уже передали Украине новый проект соглашения). Политик добавил, что в Киеве предоставили Вашингтону наиболее быстрый и конструктивный путь к достижению результата.

При этом известно, что Кит Келлог отменил пресс-конференцию с Владимиром Зеленским по итогам их встречи. По какой причине - официальной информации нет. Можно предположить, что американский чиновник не хотел делать собственных заявлений и перечить Трампу, ведь он приехал в Киев лишь для того, чтобы слушать и передавать информацию американскому президенту.